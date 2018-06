Mãe perde as pernas ao proteger filhos de tornado nos EUA

Uma americana usou o próprio corpo como escudo e perdeu as pernas protegendo os filhos durante a passagem de um tornado pela cidade de Louisville, no Estado do Kentucky.

Stephanie Decker, de 37 anos, teve a casa sugada pelo vórtice do tornado e teve as pernas esmagadas pelos destroços.

O tornado passou por Louisville na sexta-feira, causando muito estrago pela cidade americana.

"Eu não esperava. Nunca pensei, nem em um milhão de anos, que minha casa seria levada embora", disse a americana em entrevista ao site da ABC News que concedeu ainda internada em um hospital local.

"Pensei que estava a salvo e ouvi o rugido (do tornado), como um trem, ouvi atrás de mim, sabia que estava chegando", afirmou. "Era tão alto que eu soube que tinha que fazer algo diferente. Sabia que apenas ficar parada não iria funcionar."

Porão

Stephanie Decker pegou os filhos, Dominic, de oito anos, e Reese, de cinco, e os levou para o porão da casa. Enquanto a casa de desintegrava, ela tentava proteger os filhos e os dois escaparam ilesos.

"Minha filha disse 'mamãe, eu não gosto disto', e eu disse 'eu sei, querida'. Eu podia ver o vento. Eu podia ver a janela sendo levada e a casa destruída", afirmou.

Decker foi esmagada pelos destroços da casa.

"Eu sabia que minha perna estava presa (ao resto do corpo) por pouco. Não sabia qual delas, mas sabia que estava mal. Se eu não conseguisse ajuda, iria morrer de hemorragia", disse .

"Eu me lembro de tudo. Fiquei consciente o tempo todo. Não podia (desmaiar). Eles (os filhos) precisavam de mim (...) então eu precisava saber o que fazer. E meu filho foi um herói, ele foi pedir ajuda."

As duas pernas de Decker foram esmagadas e tiveram que ser amputadas, uma delas foi amputada logo abaixo do joelho e, a outra, um pouco acima. Ela também sofreu uma perfuração em um dos pulmões.

Os Estados americanos de Kentucky, Indiana, Ohio, Georgia e Alabama foram atingidos por ventos fortes que destruíram casas, levaram telhados e derrubaram linhas de fornecimento de energia elétrica.

Apenas na sexta-feira ocorreram 90 relatos de tornados na região. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.