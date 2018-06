Mães dos EUA recebem crianças adotadas na Rússia

Jeana Bonner de South Jordan, no estado de Utah, e Rebecca Preece, de Nampa, em Idaho, contaram hoje à Associated Press as confusões e oscilações emocionais que enfrentaram desde que chegaram à Moscou em meados de janeiro, esperando partir rapidamente com seus filhos.

Apesar de problemas de último minuto causados pela recente proibição pelo governo russo de novas adoções por americanos, elas venceram. Preece diz que a conquista "nos deixa esperançosos em relação a outras famílias que conheceram seus filhos e realmente gostariam de finalizar a adoção." As informações são da Associated Press.