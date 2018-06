Mães membros das Farc se preparam para voltar à vida civil com esperança e incerteza

BOGOTÁ - Josleidy Ramírez passou mais da metade de sua vida na guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e, em meio ao longo conflito na Colômbia, teve um menino que não conseguiu criar. Agora, quando deixar as armas, espera um bebê fruto de um momento de paz.

"Tenho um filho que já é um homem. Mas não tenho contato com ele", contou ela, grávida de quatro meses.

Entre a esperança e a incerteza, a guerrilheira de 32 anos se prepara para voltar à vida civil, assim como outros 200 membros do bloco Martín Caballero das Farc, concentrados em uma zona de desarmamento perto de San José de Oriente, no nordeste do país.

Josleidy se uniu às Farc aos 15 anos, a mesma idade que seu filho mais velho tem hoje. "Ele está com um parente na cidade, e está bem. Vou encontrá-lo quando comprovar que este processo de paz aconteceu de verdade", afirmou ela, negando-se, por motivos de segurança, a dizer o nome do adolescente, que perdeu o pai em combate.

Em novembro, pouco antes de o governo do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, selar o pacto com a guerrilha para superar cinco décadas de conflito, Josleidy ficou novamente grávida de seu atual companheiro, também rebelde.

Josleidy não esconde seus temores em relação à estabilidade da paz em um país devastado pela violência de guerrilhas, paramilitares e agentes estatais, que deixou ao menos 260 mil mortos, mais de 60 mil desaparecidos e 6,9 milhões de deslocados.

"Estou preocupada com o futuro", afirma, em relação ao bebê que terá na zona de desarmamento, uma das 26 existentes no país, nas quais, até o fim de maio, a principal guerrilha colombiana deve entregar suas armas sob a supervisão da ONU para virar um movimento político.

Ela não queria ser mãe outra vez pois pensava em voltar a estudar. Agora terá de encarar as duas coisas, afirmou a guerrilheira apelidada de "La Catira" em razão de sua pele clara. Como todas as mulheres das Farc - 40% dos 7 mil combatentes -, ela tomava anticoncepcionais, segundo exigia o regulamento interno.

Ficou assustada com a primeira gravidez aos 17 anos porque temia que seu filho virasse um alvo militar contra a guerrilha. Ela recebeu permissão para sair e se escondeu em um povoado com sua mãe. "Eu o pari e o entreguei a minha família com três meses", contou. Depois voltou a empunhar o fuzil. "Não ia trair minha organização".

Aborto. Josleidy assegura que ninguém pediu que abortasse. "Aqui nunca foi uma obrigação. Já nasceram muitas crianças. Muitos estão fora do país, estão escondidos por segurança. Com esse processo, eles vão voltar.”

Outras ex-guerrilheiras declararam, no entanto, o contrário. Em 9 de março, a Espanha extraditou Héctor Albeidis Arboleda, suspeito de interromper à força a gravidez de centenas de integrantes dos grupos armados ilegais, entre eles as Farc e o Exército de Libertação Nacional (ELN) - grupo que atualmente dialoga sobre a paz com o governo. Para Josleidy, isso "é propaganda suja da extrema-direita".

Gladys Narbais, de 44 anos, concorda. Ela foi mãe em um acampamento na Sierra de Santa Marta. "Deixaram que eu tivesse meu filho sem problema", afirmou em relação ao bebê que ficou com ela durante um ano e oito meses, mas que acabou entregando a uma família "porque, em razão da guerra, não podia ficar com ele".

Só viu seu filho duas vezes desde então, quando tinha 10 e 15 anos. "Sofri muito. Mas sabia que ele ia ficar bem", disse ao falar de Fernando, estudante de informática de 24 anos.

Filhos da guerrilha. As Farc viveram nos últimos meses um verdadeiro “baby boom”, com dezenas de nascimentos desde o início das negociações de paz iniciadas em 2012.

Andrés David, debaixo da saia do uniforme verde oliva de sua mãe, é um deles. "Nasceu em 15 de outubro de 2012, quando já havia esperança", recordou Margot Silva, que passou 16 de seus 30 anos na guerrilha e teve seu filho em outro acampamento.

"Ter um filho aqui é como voltar a nascer", acrescentou seu companheiro, Mario Rodríguez, de 33 anos, que entrou para a guerrilha com apenas 9 anos, depois da morte de seu avô pelas mãos de paramilitares. / AFP