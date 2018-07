Magistrados espanhóis protestam contra reforma Juízes e procuradores ao redor da Espanha fizeram uma manifestação nesta sexta-feira contra a reforma do Ministério da Justiça, a qual eles afirmam irá aumentar a carga de trabalho, reduzir alguns dos poderes do judiciário e restringir a Justiça para a população de renda mais baixa. Cerca de 200 magistrados fizeram uma manifestação em Madri e cortaram o trânsito no centro da capital espanhola. Muitos levavam cartazes com a frase "Justiça R.I.P." (Justiça, descanse em paz).