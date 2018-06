Magnata chinês faz oferta por terras no Ártico

Nubo disse à emissora nacional norueguesa NRK que ele quer para comprar 216 quilômetros quadrados na ilha de Svalbard, localizada 800 quilômetros ao norte da massa continental europeia, por um valor equivalente a US$ 4 milhões.

A compra daria ao magnata uma posição estratégica no Ártico, em uma rota que economizaria semanas no tempo atual de transporte marítimo no comércio entre o Extremo Oriente e mercados europeus e norte-americanos.

Huang já havia tentado comprar terras na região ártica em 2010. No entanto, ele esbarrou em questões legais, já que o governo da Islândia impõe restrições à compra de terras por estrangeiros no país. Fonte: Associated Press.