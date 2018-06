Maior atentado em anos mata 31 pessoas na província chinesa de Xinjiang

A China classificou o ataque ocorrido na capital regional, Urumqi, como um "sério incidente violento terrorista" e o chefe da segurança interna, Meng Jianzhu, prometeu intensificar a repressão contra a "arrogância dos terroristas". Noventa e quatro pessoas ficaram feridas.

A China culpa militantes separatistas de Xinjiang pela série de ataques com facas e bombas realizados nos últimos meses.

Os veículos se chocaram contra os clientes de uma feira ao ar livre, informaram testemunhas, segundo a agência de notícias Xinhua. Explosivos foram arremessados das janelas e um dos veículos explodiu.

Uma testemunha contou à Reuters ter visto as consequências das explosões enquanto ia para o trabalho. "O ar estava tomado pelo cheiro de pólvora e o som do choro das pessoas", disse ele. "Simplesmente havia muitas (vítimas), pessoas idosas que estavam no mercado pela manhã."

O proprietário de um negócio no local disse à Xinhua ter escutado dezenas de explosões próximas ao parque Renmin, no centro de Urumqi.

Xinjiang tem sido assolada pela violência nos últimos anos, mas ativistas de direitos civis e grupos de exilados afirmam que as rígidas políticas do governo para a região são as responsáveis por alimentar o descontentamento.

Dilxa Raxit, porta-voz do Congresso Mundial Uigur, que opera no exílio, disse em um email enviado à Reuters não ter certeza sobre quem cometeu o atentado. Ele acredita que as políticas de Pequim relacionadas à região precisam ser revistas.

"A volatilidade da situação e as políticas repressivas de Pequim naquela área têm um relação direta com isso", disse Raxit. "Eu peço a Pequim que não utilize esse incidente como uma desculpa para expandir políticas repressivas, mas em vez disso ajuste as políticas e melhore uma situação em deterioração."

"TERRORISTAS CHEIOS DE ARROGÂNCIA"

O governo de Xinjiang não estava imediatamente disponível para comentar, mas o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hong Lei, disse que o ataque "deveria ser condenado de forma conjunta pelo povo chinês e pela comunidade internacional."

"O governo chinês tem a confiança e a capacidade para combater os terroristas", disse Hong em meio aos comunicado feitos diariamente pelo ministério. "Esses terroristas estão cheios de arrogância. Os planos deles não terão sucesso."

O presidente Xi Jinping disse que a polícia iria intensificar a proteção em torno de possíveis alvos de ataques e prometeu "punir severamente os terroristas", segundo informou a Xinhua.

O ataque foi o que mais deixou vítimas fatais em uma série recente de atentados em locais públicos na China. Em março, 29 pessoas foram mortas a facadas em uma estação ferroviária na cidade de Kunming.

Um ataque com bombas e facas no início de maio em Urumqi matou uma pessoa e feriu 79. Um carro foi incendiado nos arredores da Praça da Paz Celestial, em Pequim, em outubro, matando cinco pessoas.

A China acusa militantes islâmicos de Xinjiang pelos atentados. Xinjiang, província rica em recursos e localizada estrategicamente na fronteira com a Ásia central, abriga o povo uigur, que fala uma língua turca e possui cultura distinta da maioria na China, de etnia han.

Nas últimas semanas, a China intensificou a repressão contra os uigures na região, prendendo dezenas por espalhar propaganda extremista e fabricar armas, entre outras acusações.

(Reportagem adicional de Shao Xiaoyi, Bi Xiaowen, Sui-Lee Wee e Michael Martina, em Pequim)