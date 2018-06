Maior avião de papel do mundo voa no Arizona Medindo quase 7,5 metros de uma asa à outra, o maior avião de papel já construído no mundo voou no céu do Estado americano do Arizona. Pesando quase 350 kg, o projeto atingiu cerca de 150 km/h em sua trajetória. A "aeronave" foi construída em três meses por estudantes incentivados pelo Museu Aeroespacial Pima, na cidade de Tucson.