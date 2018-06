Maior banco da Ucrânia impõe limite para saques

"Um limite temporário para as retiradas foi necessário para parar as forças que estão trabalhando para desestabilizar a situação e estão usando o dinheiro para sabotagem", comunicou o banco, que não esclareceu, no entanto, sobre quais forças políticas se referia.

O banco anunciou primeiro limites de retirada de 1.000 grívnia (US$ 103) por dia nos caixas automáticos e em mercado de balcão. No entanto, logo após a publicação deste comunicado, o banco retirou a declaração em meio a discussões sobre a possibilidade de aumentar o limite. Um porta-voz do banco se recusou a dizer quais seriam os novos parâmetros em discussão.

O Privatbank informou apenas que estava suspendendo todas as suas linhas de crédito emitidas para clientes, incluindo cartões de crédito. O banco também comunicou que não iria mais aceitar cartões de débito de outros bancos na Crimeia.

O anúncio de Privatbank foi o primeiro caso em que um grande banco ucraniano limitou o acesso em moeda local desde que o conflito se intensificou na região. Na semana passada, o Banco Nacional da Ucrânia introduziu um limite diário de US$ 1,5 mil para retirada em moeda estrangeira. Já o banco central não tem limitado as retiradas em moeda local. Fonte: Dow Jones Newswires.