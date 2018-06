Maior campo de petróleo da Líbia retoma produção

O oleoduto, que transporta 185.000 barris por dia de Sarir para o terminal Hariga ao leste da Líbia, foi alvo de explosão cerca de uma semana. O ataque foi realizado por militantes desconhecidos.

"O oleoduto foi consertado. A produção foi retomada hoje", às 9h da manhã no horário local, disse um porta-voz da empresa estatal National Oil Co. ao The Wall Street Journal.

Nenhum grupo reivindicou a autoria da sabotagem, mas autoridades do setor no país culparam o Estado Islâmico.

Nas últimas semanas, o Estado Islâmico bombardeou um campo de petróleo da França-Líbia, atacou um hotel de luxo em Tripoli e decapitou 21 cristãos egípcios. E na sexta-feira, o grupo disse que por meio de ataques suicidas com bombas matou mais de 40 pessoas na cidade de Qubbah, em retaliação ao ataque aéreo repentino do Egito contra suas bases.

A violência atingiu a indústria do petróleo da Líbia. Antes de o oleoduto ser explodido, a produção do país desmoronou para 325 mil barris por dia, um recuo de quase dois terços desde outubro.

A explosão do oleoduto não paralisou completamente as exportações. "O programa de embarques vai continuar normalmente", disse o porta-voz.