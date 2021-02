Maior cemitério de Lisboa recebe mortos pela covid-19 identificados apenas por números

LISBOA - "Estamos sobrecarregados", lamenta Ricardo Pereira, compactando o solo argiloso entre as sepulturas escavadas no maior cemitério de Lisboa, rapidamente preenchido com mortos vítimas da covid-19 e identificados por um simples número.

"Este lote foi ocupado em cerca de 50 dias, enquanto normalmente demora quase um ano", explica à Agência France-Presse, de pá na mão, o coveiro de 36 anos, empregado no cemitério do Alto de São João.

A jornada de trabalho da equipe começa com o sepultamento de duas pessoas sem recursos de um centro social de Lisboa, ambas sob suspeita de terem morrido por covid, conta Fausto Caridade, responsável pelo cemitério.

Assim, quando o carro fúnebre chega, sem o acompanhamento de familiares, os quatro trabalhadores do cemitério vestem o traje de proteção para o sepultamento de mortos por covid: máscara, luvas azuis e combinação branca que os cobre da cabeça aos pés.

Os dois caixões são colocados lado a lado, enquanto quase não há lugares disponíveis na seção do cemitério, onde as sepulturas se distinguem apenas pelos números escritos em pequenas placas plantadas na terra recém-mexida.

"Perceber a realidade"

No corredor central desta seção, aberta no final de dezembro para acomodar a maioria dos mortos da covid-19, coroas de flores ainda frescas se amontoam enquanto uma escavadeira está pronta para retomar o serviço e cavar novas sepulturas.

"As pessoas deveriam vir aqui para perceber a realidade", lamenta Maria João Costa, que foi enterrar a mãe, vítima do coronavírus aos 80 anos.

"Há duas semanas minha mãe recebeu a primeira dose da vacina" em sua casa de repouso, conta Maria, emocionada e vestida de preto, olhando o retrato de sua mãe.

Desde o início do ano, Portugal registrou uma média de 180 mortes por dia por coronavírus. Excluindo os micro-Estados, é o sexto país da Europa e do mundo com o maior balanço em relação à sua população.

Com pouco mais de 1.500 mortes por milhão de habitantes desde o início da pandemia, está atrás da Itália, mas à frente dos Estados Unidos e da vizinha Espanha.

Confinado desde meados de janeiro, o país viu cair drasticamente o índice de novos contágios, e o número de mortes diárias se reduziu para cerca de 100 por dia após um recorde de mais de 300. O número de enterros ainda é, no entanto, muito alto.

Pico de mortalidade

"Há sempre muitos corpos nos necrotérios à espera de serem enterrados", relata o coveiro Ricardo Pereira.

E, dos dez enterros previstos para o dia no cemitério do Alto de São João, o maior da capital portuguesa, metade são vítimas da covid.

Na aleia principal do cemitério, no meio dos mausoléus brancos, está um dos três crematórios da cidade que, desde o início do ano, funciona a todo vapor, da manhã à noite.

Normalmente, em janeiro, o número de cremações em Lisboa é de uma dúzia por dia.

"Atualmente, funciona na sua capacidade máxima, com mais de 20" cremações por dia, indica Sara Gonçalves, responsável na prefeitura de Lisboa pela gestão dos cemitérios.

A pandemia causou em Portugal um aumento sem precedentes na mortalidade desde a gripe espanhola de 1920, com um total de mais de 123 mil óbitos no ano passado. Quase 16 mil mortes foram atribuídas à covid, sendo mais da metade delas desde o início do ano. /AFP