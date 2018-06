Maior empresa alimentícia para de produzir macarrão

"As operações (da fábrica de alimentos da Polar em Maracaibo) foram paralisadas neste domingo, depois que se esgotaram os estoques de trigo que tinham sido obtidos mediante empréstimos de outras empresas", declarou o conglomerado em um comunicado.

Para poder importar seus produtos sob o controle cambial que Caracas impõe há 11 anos, as empresas venezuelanas compram com bolívares os dólares necessários para as negociações internacionais. A Polar afirma que precisa das divisas estrangeiras para importar trigo e produzir macarrão - uma das bases da alimentação dos venezuelanos.

O governo não respondeu imediatamente ao comunicado da Polar, mas o presidente Nicolás Maduro afirma que pagará todas as suas dívidas com a empresa. Além de fabricar vários produtos alimentícios, a Polar é responsável pela produção da cerveja mais vendida da Venezuela e pela distribuição de produtos da americana Pepsi.