Maior Estado da Alemanha, Baviera determina quarentena para conter coronavírus

BERLIM - Maior Estado da Alemanha, a Baviera determinou o isolamento da população como uma medida para frear a propagação do coronavírus. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro do parlamento estadual, Markus Soeder, nesta sexta-feira, 20.

Com a medida, a Baviera se tornou a primeira região da Alemanha a determinar quarentena. De acordo com Soeder, a restrição ao livre trânsito de pessoas terá duração de duas semanas.

“A partir da meia-noite, e por um período provisório de duas semanas, haverá restrições de sair à rua. Não estamos confinando os bávaros, mas estamos desacelerando a vida pública quase por completo”, disse à imprensa.

A Baviera é o maior Estado da Alemanha em área, e o segundo maior em população, com cerca de 13 milhões de habitantes, abrangendo cidades como Munique e Nuremberg. O Estado está na fronteira do país com República Tcheca, Áustria e Suíça. /AFP