Maior usina nuclear da Europa pega fogo após ataque de tropas russas, diz Ucrânia

Uma parte de uma das unidades de geração de energia da usina nuclear de Zaporizhzhia , a maior da Europa, pegou fogo, depois de ter sido atingida por tropas russas, disse o ministério de energia da Ucrânia. Bombeiros tentam extinguir o fogo, mas são impedidos por soldados russos, que disparam contra eles. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) monitora a situação e disse estar em contato com autoridades ucranianas. A usina fornece 25% da energia da Ucrânia.

O porta-voz da usina Zaporizhzhia, Andriy Tuz, disse à televisão ucraniana que os projéteis russos caíram sobre aa usina e incendiaram uma das seis unidades de energia da instalação, a maior usina nuclear da Europa. Não está claro que tipo de projéteis atingiram o prédio, que está em reforma e sem funcionar. Segundo o porta-voz, no entanto, há combustível nuclear dentro da instalação.

Um funcionário do governo da Ucrânia disse que níveis elevados de radiação foram detectados perto do local da usina. A agência russa RIA dá uma versão diferente do governo ucraniano e diz que os níveis de radiação de fundo permanecem inalterados.

O chanceler da Ucrânia acusou os russos de dispararem contra a usina em todas as direções. "Se houver uma explosão, pode ser dez vezes pior que o ataque de Chernobyl", disse Dmitro Kuleba em sua conta no Twitter. Ele exigiu que os russos interrompam o ataque à usina.

Combates em área nuclear

O prefeito Dmitro Orlov havia relatado anteriormente combates ferozes entre tropas ucranianas e russas perto da fábrica no sudeste da Ucrânia.

"Como resultado do contínuo bombardeio inimigo de prédios e unidades da maior usina nuclear da Europa, a usina nuclear de Zaporizhzhia está pegando fogo", disse Orlov em seu canal Telegram, citando o que chamou de ameaça à segurança mundial. Ele não deu detalhes.

Orlov gravou uma pequena mensagem em vídeo que foi compartilhada em vários meios de comunicação ucranianos locais, pedindo às tropas russas que parem imediatamente de bombardear a usina.

Momento do incêndio

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, publicou em sua conta no Telegram o vídeo de um canal no Youtube do que seria o momento do ataque russo contra a usina Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa, que pegou fogo.

Um funcionário do governo americano afirmou que a Casa Branca está monitorando a usina nuclear de Zaporizhzhia, onde autoridades ucranianas dizem que um incêndio começou quando as tropas russas atacaram "de todos os lados".

Avanço russo

Nos primeiros dias da invasão, o Exército russo tomou a usina de Chernobyl, que está desativada, mas tem renovado os ataques contra centros de produção de energia movidos a carvão, numa tentativa de cortar o fornecimento de energia de grandes centros urbanos.

Mais cedo, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mariano Grossi, disse que “um grande número de tanques e infantaria russos” havia entrado na cidade próxima ao complexo de energia nuclear de Zaporizhzhia e que as tropas de infantaria estavam “se movendo diretamente para” o local do reator.

A comissária europeia de Energia, Kadri Simson, afirmou que a União Europeia trabalha em um "plano de contingência" para uma eventual decisão da Rússia de atacar as usinas nucleares da Ucrânia, que conta com 15 reatores operacionais em 4 centrais, além da zona de exclusão de Chernobyl, onde há 4 reatores fechados. / AP e REUTERS