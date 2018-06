Maiores partidos alemães se reunirão na 6ªfeira

A negociação entre o CDU, a União Social Cristã (CSU) e o Partido Social Democrata (SPD) ocorrerá porque os conservadores CDU e CSU precisam de um parceiro para formar o novo governo, já que não conseguiram obter a maioria absoluta dos assentos no Parlamento alemão nas eleições de 22 de setembro.

As negociações deverão ser turbulentas, pois os partidos discordam bastante em questões como aumentos de impostos e salários mínimos. A liderança do SPD também se preocupa com a possibilidade de uma coalizão com os aliados de Merkel afastar a base de apoio do partido, que se opõe a uma grande coalizão.

Após conversas exploratórias com o CDU e o CSU, o SPD fará uma convenção partidária antes de as negociações formais começarem. Qualquer decisão terá de ser aprovada pelos membros do partido em um referendo.

Hoje o presidente da Alemanha, Joachim Gauck, vai se encontrar com os líderes de todos os partidos que estão representados na Câmara Baixa do Parlamento, segundo informações da imprensa alemã. O movimento destaca as dificuldades que Merkel está enfrentando para formar o novo governo. Fonte: Dow Jones Newswires.