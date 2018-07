Maioria dos israelenses apoia acordo para trocar presos A maioria esmagadora da população israelense apoia a troca de prisioneiros, na qual Israel libertará 1.027 militantes palestinos em troca do soldado Gilad Schalit, evento que foi marcado para a terça-feira. Nesta segunda-feira, parentes de israelenses mortos em ataques desfechados por alguns desses palestinos que serão libertados entraram com um pedido contra a troca de prisioneiros na Suprema Corte de Israel. A Corte deverá rejeitar o pedido por "razões de Estado". Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Dahaf, publicada hoje no diário Yediot Ahronot, mostrou que 79% dos israelenses são a favor da troca para a libertação de Schalit. Apenas 14% dos 500 entrevistados são contra o acordo.