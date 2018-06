Maioria dos peruanos apoia perdão para Fujimori Uma pesquisa de opinião feita na capital do Peru, Lima, e na região de Callao, mostra que 70,1% da população do país quer que o atual presidente, Ollanta Humala, perdoe o ex-presidente Alberto Fujimori, que serve uma pena de 25 anos de prisão por diversos crimes, incluindo violações de direitos humanos. O instituto CPI entrevistou 500 pessoas no início deste mês. Fujimori, de 74 anos, sofre de câncer e sua família deve pedir um perdão humanitário nesta semana. As informações são da Dow Jones.