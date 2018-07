Maioria é contra reeleição de Cristina Kirchner Cerca de dois terços dos eleitores argentinos são contra a realização de alterações na Constituição do país para permitir a reeleição da presidente Cristina Kirchner para um terceiro mandato em 2015, segundo pesquisa realizada pela Poliarquia Consultores. A aprovação da presidente atingiu 51%, enquanto 47% desaprovam seu governo, de acordo com os resultados, publicados neste domingo no jornal La Nación.