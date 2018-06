Maioria na Crimeia é a favor da Rússia, indica apuração de votos

O diretor da comissão do referendo na Crimeia, Miail Malishev, informou que mais de 95% dos votos computados até o início da noite deste domingo (16) aprovam a anexação da Crimeia à Rússia. Mais de 50% das urnas já foram apuradas.

Governos do Ocidente reprovaram a realização do referendo deste por concordarem que a Ucrânia a considera ilegítima. Os Estados Unidos continuam criticando a votação, mesmo antes do resultado oficial, que deve ser conhecido amanhã.

Pessoas carregando bandeiras russas se reuniam na Praça Lenin, no centro de Simferopol, capital da Crimeia, comemorando a potencial anexação à Rússia. Elas levavam cartazes com palavras de apoio à anexação, e projeções com dizeres como "Primavera Crimeia" e "Feliz Crimeia" ocorriam durante um concerto de artistas pop russos. Fonte: AP