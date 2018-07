Maioria não quer reeleição de Chávez

A mesma sondagem, porém, indica que a popularidade do líder socialista cresceu quase 10 pontos e 58,9% dos venezuelanos aprovam sua gestão. A eleição é definida em um turno e, nos últimos anos, houve polarização entre dois candidatos.

Segundo o instituto de pesquisas Datanálisis - um dos maiores da Venezuela -, que entrevistou 1.300 pessoas entre 29 de agosto e 7 de setembro, 40% dos venezuelanos votariam em Chávez daqui a um ano. Em uma sondagem realizada em julho, o presidente obteve 31% das intenções.

O diretor do Datanálisis, Luis Vicente León, afirmou que "a ideia de que Chávez está vencendo a doença" é o que mais contribui para a elevação da popularidade do presidente. León disse que as intenções de voto na oposição são mais baixas do que as registradas por Chávez, mas a pesquisa não perguntou isso ao público.

Na previsão para as primárias que serão realizadas entre os opositores em 12 de fevereiro, o pré-candidato mais popular é Henrique Capriles, que obteve 40,8% das intenções entre os filiados dos partidos da oposição. Em segundo lugar, aparece o governador de Zulia, Pablo Pérez, com 26,7%. O ex-prefeito da municipalidade de Chacao (área metropolitano Caracas), Leopoldo López - cujos direitos políticos foram restituídos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, decisão ainda não ratificada por Caracas -, registrou 9,2%. / EFE