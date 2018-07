Maioria que chega tem boa qualificação Os haitianos que chegam em massa ao Brasil são, em sua maioria, trabalhadores qualificados e bem informados sobre as oportunidade de emprego no mercado brasileiro. "Há indícios de que eles se instruíram, antes de viajar, sobre os setores do País em expansão e as chances de inserção", disse o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida.