Mais 10 corpos são resgatados na Coreia do Sul Mergulhadores recuperaram mais 10 corpos de dentro da balsa que naufragou na costa da Coreia do Sul, elevando para 46 o número de mortos confirmados na tragédia. Durante três dias, mergulhadores tentaram promover o resgate de pessoas, muitas delas estudantes, que estavam na embarcação, naufragada há quatro dias com mais de 400 pessoas a bordo.