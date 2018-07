Mais 32 curdos mortos em nova ofensiva turca Tropas turcas mataram 32 militantes curdos no vale de Cukurca Kazan, no sudeste da Turquia, relatou a rede de televisão estatal TRT ontem. A operação é uma vingança após ataques noturnos das guerrilhas do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) contra postos do Exército turco na quarta-feira. Pelo menos 53 combatentes já foram mortos.