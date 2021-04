Mais da metade dos americanos aprova desempenho de Biden nos seus primeiros 100 dias

O presidente dos EUA, Joe Biden, fará nesta quarta-feira, 28, um discurso em uma sessão conjunta do Congresso para marcar os 100 primeiros dias no cargo. Julgar o desempenho de um presidente após os primeiros 100 dias é uma tradição da política americana que, segundo historiadores, começou com o primeiro mandato de Franklin Roosevelt, em 1933, quando ele embarcou em uma implementação rápida de medidas para conter a Grande Depressão.

Mais da metade dos americanos aprovam o desempenho de Biden nesse período, um nível de apoio que seu antecessor republicano Donald Trump nunca alcançou e que deve ajudar os democratas a impulsionar os gastos com infraestrutura e outros grandes itens de sua agenda.