Mais da metade dos britânicos é a favor de saída da UE

Apenas cerca de 28% dos indivíduos entrevistados avaliam que ser membro da UE seja uma "coisa boa", enquanto 45% pensam ser negativo, segundo a pesquisa. Os dados foram publicados antes de uma reunião em que o primeiro-ministro britânico, David Cameron, e outros líderes do bloco econômico discutirão, em Bruxelas, o orçamento para o período de 2014 a 2020.

O Reino Unido pressiona por um congelamento no orçamento. Eleitores que apoiam o Partido Conservador de Cameron são, em sua maioria, contrários à adesão do país à UE. Aproximadamente 70% deles votariam por abandonar o bloco. Entre os que estão a favor do Partido Trabalhista, 44% são da mesma opinião. Já no caso dos liberais democratas, esse porcentual cai para 39%. A pesquisa foi feita com pouco menos de 2 mil adultos. As informações são da Dow Jones.