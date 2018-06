Mais de 1,2 bilhão vive com menos de US$ 1,25 por dia O secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki Moon, disse que mais de 1,2 bilhões de pessoas estão vivendo com menos de US$ 1,25 por dia e 2,4 bilhões vivem com menos de US$ 2,00 por dia.