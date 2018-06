Mais de 1 mil bombeiros lutam para conter incêndio em Portugal; número de mortos sobe para 62

PEDRÓGÃO GRANDE, PORTUGAL - Mais de 1 mil bombeiros lutam nesta segunda-feira, 19, para tentar conter o grande incêndio florestal na região central de Portugal, que deixou ao menos 62 mortos e provocou uma forte comoção no país.

Após um fim de semana com 40º C em várias regiões do país, a temperatura registrou uma leve queda, mas o incêndio, declarado no sábado em Pedrógão Grande, prosseguia na direção das regiões vizinhas de Castelo Branco e Coimbra.

O número de focos foi reduzido para 35 no domingo à noite em todo o país, mas os recursos mobilizados continuavam sendo praticamente os mesmos, com mais de 2 mil bombeiros e 660 veículos.

"O risco de incêndio é máximo no centro", alertou a Proteção Civil. "Portugal chora por Pedrógão Grande" e "Em memória das vítimas" eram algumas das manchetes dos jornais.

"Nossa dor é imensa, como nossa solidariedade com as famílias da tragédia", afirmou no domingo o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, emocionado com a maior tragédia da história recente de Portugal. "Temos uma sensação de injustiça, pois a tragédia afetou os portugueses dos quais se fala pouco, de uma zona rural isolada", completou.

O balanço oficial mais recente é de 62 mortos e 62 feridos, incluindo 5 em estado grave, além de 1 criança e 4 bombeiros. Mas as autoridades não descartam a possibilidade de encontrar outras vítimas nas áreas devastadas pelas chamas.

Nas colinas situadas entre as localidades de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, que 24 horas antes das chamas estavam repletas de eucaliptos e pinheiros, a devastação era total.

Vítimas

De acordo com as autoridades, muitas vítimas morreram em seus veículos quando se viram cercadas pelas chamas no momento em que passavam pela rodovia nacional 236, que liga Figueiró dos Vinhos com Castanheira de Pera, no sábado.

"Era verdadeiramente um inferno. Pensei que o fim do mundo havia chegado. Não acreditei que sairia viva", contou Maria de Fátima Nunes, que foi resgatada pelos bombeiros.

Corpos foram encontrados em casas localizadas em áreas isoladas. Os moradores de pelo menos três regiões próximas a Pedrógão Grande foram retirados de suas residências. Algumas vítimas já identificadas "morreram em suas casas, que não deixaram a tempo", afirmou o primeiro-ministro António Costa. Ele pediu à população que respeite as ordens de esvaziamento dos locais.

"Se deixar a minha casa, vai queimar tudo, pois não temos ninguém que nos ajude", declarou Fernando Pais, um agricultor de 50 anos que morava com a mulher e o filho em Trespostos, perto da localidade de Campelo. A família Pais não abandonou sua casa e lutou sozinha contra as chamas com uma simples mangueira.

"Conhecia várias vítimas. Uma amiga perdeu a mãe e a filha de quatro anos porque não conseguiu retirá-las da parte de trás do carro", disse Isabel Ferreira, de 62 anos, habitante da região.

A polícia determinou que uma tempestade seca provocou as chamas e descartou a possibilidade de incêndio criminoso. Quatro aviões de combate ao fogo da Espanha e três da França chegaram ao país no domingo para ajudar os bombeiros portugueses. Nesta segunda-feira, devem chegar dois aviões espanhóis e dois italianos, assim como reforços terrestres, no âmbito do mecanismo europeu de proteção civil, ativado a pedido de Lisboa. / AFP

Identificação

A ministra de Administração Interna de Portugal, Constança Urbano de Sousa, disse nesta segunda-feira que já foram identificadas 24 das 62 vítimas. Ela enfatizou que as equipes forenses trabalham sem descanso para identificar os mortos, cujos restos foram levados a Coimbra para que sejam realizadas as análises pertinentes.

Além disso, a ministra assegurou que, oficialmente, não há informações sobre a existência de estrangeiros entre as vítimas, mas o governo francês confirmou que um dos seus cidadãos morreu no incêndio. / AFP e EFE