Mais de 100 somem em naufrágio no Volga O naufrágio de um barco de turistas ontem no rio Volga, a cerca de 750 quilômetros da capital russa Moscou, deixou ao menos 2 mortos e mais de 100 desaparecidos. A embarcação Bulgaria transportava 180 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e fazia o trajeto entre as cidades de Bulgar e Kazan. Até o início da noite, equipes de busca procuravam por sobreviventes, mas as esperanças de encontrar alguém vivo eram pequenas, disseram autoridades. Não foi descoberta a causa do acidente.