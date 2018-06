Mais de 1/2 dos iemenitas precisa de ajuda humanitária

De acordo com ele, 10,5 milhões de iemenitas não dispõem de comida suficiente para se alimentar, 13 milhões não têm acesso a água potável e a serviços de saneamento básico e 8,6 milhões estão sem acesso a serviços médicos. O Iêmen tem 14,7 milhões de habitantes.

Van Der Klaauw disse ainda que apenas 18% dos US$ 591,6 milhões necessários para que a ONU atue no país foram depositados até agora. Ele conclamou os doadores internacionais a serem mais generosos ao colaborarem. Fonte: Associated Press.