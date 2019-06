Mais de 13,6 milhões de pessoas se deslocaram pelo mundo por conflito ou perseguição em 2018

SÃO PAULO - Estima-se que 13,6 milhões de pessoas tenham tido de se deslocar de seus locais de origem por causa de conflitos ou perseguição apenas no ano de 2018. O número inclui 10,8 milhões deslocados internos e 2,8 milhões de refugiados ou pessoas que entraram com novos pedidos de asilo. Os dados são do relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), divulgado nesta quarta-feira, 19.

O Acnur afirma que havia, no fim de 2018, um total de 70,8 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar pelo mundo, das quais 25,9 milhões são refugiados, 41,3 milhões deslocados internos e 3,5 milhões solicitantes de asilo. Quase quatro em cada cinco refugiados viviam em países vizinhos a suas nações de origem, mostra o levantamento.

O relatório mostra também uma concentração na origem dos refugiados. O Acnur destaca que 67% de todos os refugiados globais vêm de Síria (6,7 milhões), Afeganistão (2,7 milhões), Sudão do Sul (2,3 milhões), Mianmar (1,1 milhão) e Somália (900 mil).

Por outro lado, a Turquia é o país que mais recebe refugiados no mundo, 3,7 milhões. É o quarto ano consecutivo em que o país lidera esse quesito, seguido em 2018 por Paquistão (1,4 milhão), Uganda (1,2 milhão), Sudão (1,1 milhão) e Alemanha (1,1 milhão).

O Acnur aponta também o crescimento no número de refugiados e solicitantes de asilo da Venezuela. No fim de 2018, cerca de 3,4 milhões de pessoas haviam abandonado o país em busca de melhores condições de vida, diante da forte crise econômica local.