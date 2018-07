Mais de 130 presos fogem de prisão mexicana Autoridades mexicanas disseram nesta terça-feira que conseguiram localizar três detentas dos 132 presos que fugiram da penitenciária de Piedras Negras, que fica na fronteira com Eagle Pass, no Texas (EUA). As três detentas estavam escondidas na ala de visitas conjugais do presídio, disse Jorge Luis Moran, secretário de Segurança Pública do Estado de Coahuila. Os presos fugiram ontem da penitenciária por um túnel que cavaram e estão sendo procurados soldados do exército mexicano e unidades da polícia federal.