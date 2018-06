Mais de 140 iraquianos já fugiram da província de Anbar

Desde o fim de dezembro, integrantes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante controlam partes de Ramadi, a capital da província de Anbar. Eles também controlam o centro de Faluja. O Estado Islâmico do Iraque e do Levante é o braço da rede extremista Al-Qaeda na região.

Mais de 65 mil civis fugiram de Anbar somente na semana passada, destacou Kessler. Segundo ele, este é o maior deslocamento de civis no Iraque desde o período de violência sectária ocorrido entre 2006 e 2008. Fonte: Associated Press.