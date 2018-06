Mais de 1.700 são presos após protestos na Turquia

Segundo ele, a maioria já foi libertada. "A grande maioria dos detidos foi liberada após ser interrogada e identificada", disse, segundo a agência de notícias estatal Anatólia. Ele acrescentou que o país teve 235 manifestações desde terça-feira.

A agência de notícias privada Dogan informou neste domingo que centenas de manifestantes permanecem acampados na praça principal de Istambul, conhecida como Taksim, que foi palco do maior protesto anti-governo dos últimos anos.

Turcos urbanos e seculares reagiram com indignação na última sexta-feira após a polícia desfazer violentamente um protesto pacífico contra planos de expansão da praça Taksim. O projeto inclui a construção de um shopping center e a reconstrução de um antigo quartel do exército otomano. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.