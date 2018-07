Mais de 200 homens saqueiam túmulos em Trípoli

Eles chegaram pouco depois das 22h (de domingo, 17h em Brasília). Eram entre 200 e 300 homens em caminhonetes equipadas com metralhadoras pesadas. Eles foram embora por volta da 1h (de segunda-feira)", disse Mahmoud Rahman, morador do distrito de Al-Masri, nordeste de Trípoli.

"Eles forçaram a entrada da mesquita e começaram a escavar os túmulos dos imãs Abdel Rahman el-Masri e Salem Abu Seif e fugiram com suas relíquias", disse Rahman.

Um jornalista da agência France Presse, que visitou a mesquita e a escola corânica ao lado, disse que livros sagrados muçulmanos foram queimados.

"Eles tinham barba e uniformes militares. Eles devem ser extremistas islâmicos procurando problemas. Eles querem o poder, querem controlar a Líbia", disse um professor da escola, em condição de anonimato.

"Eles eram muito bem organizados. Os homens isolaram o perímetro da mesquita e se comunicavam com walkie-talkies."

Na semana passada, um cemitério muçulmanos no distrito de Gargaresh e outro perto do aeroporto de Trípoli também foram saqueados, aparentemente com martelos pneumáticos e outras ferramentas pesadas, segundo testemunhas.

A Líbia, onde se pratica uma forma moderada do islamismo e cujo líder Muamar Kadafi foi derrubado em agosto durante uma revolta contra o regime, aguarda a formação de um novo governo num período de fortes tensões étnicas, regionais e religiosas. As informações são da Dow Jones.