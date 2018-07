Mais de 200 mil protestam na Síria, dizem ativistas

CHIPRE - Mais de 200 mil sírios protestam nesta sexta-feira, 16, após deixar as mesquitas na oração semanal muçulmana na cidade de Homs, no centro da Síria, afirmar am ativistas. O movimento aumenta a pressão para uma atitude mais rápida da Liga Árabe para acabar com a repressão do regime à dissidência.

Os "manifestantes vieram de vários bairros da cidade, após as preces da sexta-feira", afirmou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, em comunicado. Os organizadores convocaram um grande protesto nesta sexta-feira, dizendo que o mote seria "a Liga Árabe está nos matando: chega de prazos", em um pedido por uma ação rápida contra o governo do presidente Bashar al-Assad.

As informações são da Dow Jones.