Mais de 200 militares participam de parada gay nos EUA Mais de 200 soldados da ativa e veteranos de guerra tremulavam bandeirolas dos Estados Unidos junto com faixas com as cores do arco-íris na parada gay de San Diego, realizada hoje. Acredita-se que esta seja a primeira vez que um grupo identificável de militares da ativa tenha participado de uma marcha do orgulho gay nos Estados Unidos.