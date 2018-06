Mais de 200 nigerianos monitorados por risco de ebola

As autoridades nigerianas acreditavam que os casos de ebola no país estavam controlados, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que o médico infectado criou "múltiplas chances de alto risco de transmissão do vírus".

Nesta quinta-feira, alguns moradores do Porto de Harcourt acreditavam que todo o risco de contágio havia sido isolado, mas outros temiam que a doença se espalhasse.

O Ebola matou mais de 1.900 pessoas na África Ocidental. Um viajante da Libéria trouxe a doença para a Nigéria e uma pessoa que ele infectou espalhou o vírus no Porto de Harcourt. Fonte: Associated Press.