Mais de 200 se afogam tentando fugir do Sudão do Sul Pelo menos 200 civis do Sudão do Sul se afogaram nesta terça-feira após um acidente de barco no rio Nilo Branco, enquanto fugiam dos combates na cidade de Malakal, disse um porta-voz do exército. Entre as vítimas, há várias crianças e mulheres.