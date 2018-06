Mais de 300 crianças são resgatadas após investigação sobre pornografia

TORONTO - A polícia canadense informou que uma investigação sobre pornografia infantil levou ao resgate de 386 crianças ao redor do mundo e à detenção de 348 pessoas.

A polícia de Toronto descreveu a operação Projeto Spade como um dos maiores golpes à pornografia infantil que eles já viram.

As investigações começaram com um homem morador de Toronto, acusado de dirigir uma empresa que em 2005 distribuía vídeos de pornografia infantil. A polícia disse que 108 pessoas foram detidas no Canadá e 76 nos Estados Unidos. As demais foram presas na Europa. Dentre elas há professores, médicos e atores.

Segundo a polícia, o canadense instruía pessoas ao redor do mundo sobre a criação de vídeos com crianças entre 5 e 12 anos e então distribuía as imagens para clientes internacionais./AP