Mais de 300 mil pessoas passam fome em Moçambique

Pacheco disse que o governo está desenvolvendo mecanismos para ajudar agricultores a produzir mais alimentos. Entre eles, está a organização de pacotes de ajuda financeira para estimular a compra de fertilizantes e implementos agrícolas e contribuir na disseminação da irrigação. O governo também obteve US$ 100 milhões do Brasil para máquinas agrícolas destinadas a impulsionar a produção agrícola no país.

Enquanto isso, no terreno político, líderes do governo moçambicano e do principal grupo de oposição, o ex-movimento rebelde Renamo, afirmaram que há uma necessidade urgente de encerrar o conflito entre os dois lados. Nesta segunda-feira, representantes de ambas as partes participavam de discussões sobre o tema na capital do país, Maputo. Fonte: Associated Press.