Mais de 300 pessoas são presas no Egito após confronto Promotores do exército do Egito prenderam mais de 300 manifestantes em seguida a confrontos do lado de fora do Ministério da Defesa sob acusação de atacar tropas do governo e tumultuar a ordem pública. A advogada Ragia Omran afirmou que essa é uma das maiores detenções em massa resultante de violentos protestos durante a problemática transição do governo do país.