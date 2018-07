Mais de 5 mil sírios buscaram refúgio na Turquia nesta madrugada

ANCARA - Mais de 5 mil sírios cruzaram a fronteira com a Turquia durante a madrugada desta sexta-feira, 9, para fugir da onda de violência em seu país, informou uma autoridade do governo turco. Os sírios entraram no país vizinho pelas províncias de Mardin, Sanliurfa e Hatay.

Nas últimas 24 horas, cerca de 8 mil sírios buscaram refúgio na Turquia. Agora, o número de refugiados da Síria no país subiu para algo em torno de 120 mil, segundo o oficial, que falou sob condição de anonimato.

Segundo a agência de notícias estatal Anadolu, 71 militares sírios, entre eles dois generais e 11 coronéis, também fugiram com suas famílias para a Turquia em busca de asilo. O grupo foi levado para um campo que abriga militares desertores da Síria, incluindo dezenas de outros generais.

Com AP e Reuters