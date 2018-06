Mais de 50 países combatem o Estado Islâmico, diz Kerry O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou que mais de 50 países se uniram à coalizão para combater os extremistas do grupo Estado Islâmico. Rodeado pelo presidente do Iraque, Fuad Masum, e o ministro das Relações Exteriores do país, Ibrahim Al Jaafari, Kerry falou durante horas após a missão liderada pelos Estados Unidos realizar os primeiros ataques aéreos contra os militantes na Síria.