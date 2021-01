Mais de 500 pessoas são detidas em protestos pela liberdade de Navalni na Rússia

MOSCOU - Pelo menos 519 pessoas foram detidas neste domingo, 31, pela polícia ruasa em um novo dia de manifestações para exigir a libertação do líder da oposição Alexei Navalni, segundo a uma contagem da ONG OVD-Info.

De acordo com a organização especializada em monitorar manifestações, houve prisões em pelo menos 35 cidades russas. As forças de segurança bloquearam o acesso ao centro de várias cidades para evitar que os manifestantes se reunissem nessas marchas não autorizadas.

Leia Também Prisão de opositor russo Alexei Navalni preocupa europeus e EUA

Há três dias, vários parentes do opositor foram detidos na Rússia, incluindo o irmão dele, Oleg Navalny, e Liubov Sóbol, sua aliada e figura emergente do movimento de oposição ao governo Putin.

Neste domingo, milhares de pessoas foram às ruas em toda a vasta extensão da Rússia para exigir a libertação do líder da oposição preso Alexei Navalny, mantendo uma onda de protestos em todo o país que abalou o Kremlin.

As autoridades fizeram um grande esforço para conter a onda de manifestações depois que dezenas de milhares de pessoas se reuniram em todo o país no último fim de semana na maior e mais generalizada demonstração de descontentamento.

Em 23 de janeiro, ao menos 2.501 pessoas foram detidas em meio a protestos realizados por apoiadores de Navalni, o principal opositor do governo do país. Os manifestantes pedem a liberdade do rival do presidente Vladimir Putin, preso preventivamente desde o último dia 17.

Navalni foi envenenado por um agente nervoso de nível militar na Sibéria em agosto de 2020, no que as autoridades ocidentais descreveram como uma tentativa de assassinato pelo estado russo. Ele foi levado de avião para a Alemanha e se recuperou. No dia 17 de janeiro, depois de voar para Moscou, foi preso no controle de passaportes. As autoridades russas rejeitaram as acusações.

Ele acusa Putin de encomendar o seu assassinato, enquanto o presidente russo nega envolvimento com o caso. O governo afirma que Navalni violou os termos da liberdade condicional de uma pena suspensa que recebeu há seis anos e está tentando condená-lo a um ano de prisão. Por enquanto, Navalni deve permanecer detido pelo menos até 15 de fevereiro. /AFP