Mais de 800 seguem desaparecidos nas Filipinas

O secretário geral da Cruz Vermelha local, Gwendolyn Pang, disse que as cidades de Cagayan de Oro e Iligan, na costa norte da ilha de Mindanao, foram as mais atingidas pelas enchentes provocadas pelo tufão Washi. Pang disse que famílias inteiras foram arrastadas para o mar.

Imagens de televisão mostraram carros suspensos em muros ou destruídos nas ruas de Cagayan de Oro enquanto residentes locais, sujos de lama, tentavam encontrar o que sobrou de suas casas. "A escala de destruição é inimaginável", disse Joshua Reyes, que mora na região, e tenta localizar membros da família ainda desaparecidos. "Os corpos estão começando a se amontoar nas funerárias.

Enquanto as Filipinas registram cerca de 20 tempestades tropicais por ano, elas raramente chegam até Mindanao, o que está sendo considerado o motivo pelo qual muitas pessoas ignoraram os avisos de tufão. O presidente filipino, Benigno Aquino III, entretanto, disse hoje que o país precisa revisar seus sistemas de aviso contra desastres para ajudar os governos locais a dar o alarme com mais eficiência. As informações são da Dow Jones.