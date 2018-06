Mais de cem pessoas morrem em naufrágio no sul do Congo

Até o momento, 129 corpos foram recuperados e há conhecimento de 232 sobreviventes do naufrágio. De acordo com Sumba, as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. No Congo, muitas navegações costumam levar uma quantidade de pessoas e de carga acima das capacidades máximas permitidas.

Acredita-se que o desastre tenha acontecido na última sexta-feira. A embarcação era particular e fazia o trajeto entre Katanga e Kivu, províncias localizadas no sul do país. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.