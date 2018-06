Mais de dez mil se reúnem em protesto na Hungria

A manifestação nos arredores do Parlamento foi estimulada pelo descontentamento após a recusa de Oban de demitir Vida, que teve, junto com outros colegas, a entrada nos EUA negada devido a acusações de corrupção. Ele negou as acusações.

O evento, chamado de "Dia da indignação pública" foi o quatro grande protesto anti-governo realizado em Budapeste desde o mês passado. Marchas menores foram realizadas em 20 outras cidades húngaras.

O organizador da manifestação, Balazs Nemes, culpou a classe política húngara pelos problemas do país, dizendo que "nós não estamos aqui para enterrar um governo, mas para enterrar um sistema".

O maior protesto recente foi em 28 de outubro, quando dezenas de milhares de pessoas protestaram contra planos do governo de estabelecer uma taxa sobre o uso da internet. Três dias depois, Orban recuou com a medida. Fonte: Associated Press.