Mais francesas lutam com grupos radicais na Síria Os grupos extremistas islâmicos estão recrutando cada vez mais meninas e mulheres francesas para atuar nos campos de batalha. De acordo com autoridades de segurança da França, cerca de 100 meninas e mulheres estão atuando na Síria e 175 estão sendo monitoradas na França. O número de francesas preparando a sua viagem ao Oriente Médio vem crescido exponencialmente. No início de 2013 eram quatro sendo monitoradas em território francês, já no começo deste ano o número saltou para 74.