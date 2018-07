Mais rico da China gasta R$ 40 por dia Com uma fortuna de cerca de US$ 20 bilhões, Zong Qing Hou, o homem mais rico da China, disse que come com seus funcionários em uma cantina e gasta, em média, o equivalente a R$ 40 por dia. Sua simplicidade não parece ligada ao DNA. Um Lamborghini sempre estacionado na entrada de sua empresa pertence à sua filha.