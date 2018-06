Mais um jovem negro é morto por um policial no Missouri

ST LOUIS - Um policial branco matou um adolescente negro no sul de St. Louis, Estado do Missouri, na quarta-feira 8 fora do horário de serviço, disseram autoridades, desencadeando uma noite de protestos a poucos quilômetros do local onde o jovem negro Michael Brown foi morto por um policial, no subúrbio de Ferguson.

A polícia disse que o jovem de 18 anos estava armado e disparou três tiros ao ser perseguido pelo policial por volta das 19h30 (horário local). Autoridades afirmaram ter recuperado uma arma no local do tiroteio.

O caso ocorre quase dois meses após uma onda de protestos, alguns violentos, terem irrompido em Ferguson, após a morte de Brown, também de 18 anos.

No tiroteio de quarta, o homem morto estava com mais duas pessoas que fugiram após a aproximação do policial, um veterano de seis anos no departamento. No momento, o policial estava trabalhando para uma companhia de segurança privada, disse o chefe da polícia metropolitana de St Louis, Sam Dotson.

O policial, que estava com o uniforme de guarda municipal, disparou 17 tiros no adolescente, segundo a polícia.

Cerca de 200 pessoas reuniram-se no local, no bairro de Shaw, a 18 quilômetros de Ferguson. Muitos manifestantes seguiram em passeata por uma rua movimentada, bloqueando parcialmente o trânsito e gritando palavras de ordem, enquanto um helicóptero da polícia sobrevoava a área.

Teyonna Myers, 23 anos, que disse ser prima do suspeito, afirmou ao jornal St. Louis Post-Dispatch que ele estava desarmado quando foi morto. "Ele tinha um sanduíche na mão e eles pensaram que era uma arma. É como Michael Brown, tudo de novo". A polícia não divulgou o nome do adolescente.

Em certo momento, dezenas de pessoas deram chutes e socos em dois veículos policiais, sendo uma viatura e um veículo à paisana. Manifestantes quebraram o vidro de trás de uma viatura.

Nenhum dos manifestantes, alguns vindo de Ferguson, tinha sido preso até o início desta quinta-feira, 9, segundo o chefe de polícia Dotson. "Acredito que o departamento mostrou um grande comedimento", disse Dotson em entrevista.

O policial que matou o adolescente não ficou ferido e foi colocado em licença administrativa. Uma investigação está em andamento, disse a polícia. / EFE e REUTERS