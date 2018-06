Mais um médico de Serra Leoa contrai o vírus Ebola

O diretor médico de Serra Leoa, Brima Kargbo confirmou no sábado que Willoughby, apresentou teste positivo para a doença. Cerca de 1.800 pessoas morreram em Serra Leoa após contrair o vírus. Médicos e enfermeiros são especialmente vulneráveis. Como o Ebola é transmitido por meio de fluidos corpóreos expelidos quando a pessoa está doente ou morta, é às vezes chamado de "doença dos cuidadores". Centenas de trabalhadoras do setor de saúde foram infectados dessa maneira. Fonte: Associated Press.